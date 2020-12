Handhavingsbeleid Molenlanden voortaan eerlijker en duidelijker

MOLENLANDEN • Mensen die bijvoorbeeld een stukje gemeentegrond naast hun tuin annexeerden of zonder vergunning een mantelzorgwoning plaatsten, moeten in Molenlanden voortaan beter op hun tellen passen. De gemeente gaat consequenter handhaven en heeft duidelijkere richtlijnen opgesteld.

Het college van burgemeester en wethouders in Molenlanden heeft dinsdag 8 december een notitie vastgesteld over integrale handhaving. Wethouder Arco Bikker: “Je ziet dat mensen soms zonder vergunning dingen realiseren. Dat geeft een ongelijk speelveld in de samenleving. We willen gelijke rechten en plichten en hadden als gemeente een achterstand.”

Afspraken vastleggen

Bikker: “Op een aantal punten hadden we onvoldoende beleid gemaakt. In de toekomst willen we afspraken over het gebruik van gronden goed vastleggen. Voor mantelzorgwoningen hadden we geen helder kader; wat kan wel en wat kan niet? Ook voor de vestiging van arbeidsmigranten willen we een uniforme lijn in handhaving en toezicht.”

Ad hoc

De gemeente reageerde tot nu toe vaak ad hoc op meldingen van de buitendienst en inwoners. Dat moet anders, zegt de wethouder. “Ik denk dat inwoners mogen verwachten dat de overheid toeziet op de woonomgeving.” Daar waar handhavend opgetreden moet worden, gaat de gemeente altijd eerst in gesprek met de mensen die het betreft.

Voor handhaving en toezicht zal de gemeente zo nodig medewerkers inhuren.