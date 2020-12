Molenlanden roept gedupeerden van toeslagenaffaire op zich te melden

MOLENLANDEN • Gezinnen die in de knel kwamen doordat zij onterecht grote bedragen aan kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen, roept de gemeente Molenlanden op zich te melden.

Wethouder Lizanne Lanser: “De belastingdienst compenseert, maar nog niet altijd voldoende voor wie in de problemen zijn geraakt. De staatssecretaris heeft gemeenten gevraagd om ouders te ondersteunen. Bij ons zijn de gezinnen niet bekend, zij moeten zichzelf melden bij ons.”

Ook zorgvragen

Mensen van het Sociaal Team gaan in gesprek met ouders die zich aanmelden. “We willen bekijken welke ondersteuning we kunnen geven. Het kan gaan om schulden, maar er kunnen ook opvoedproblemen ontstaan zijn. Er kunnen zorgvragen zijn. We bekijken het altijd integraal.”

Zestig gezinnen

In de gemeenten Vijfheerenlanden, Gorinchem en Molenlanden wonen bij elkaar opgeteld ongeveer zestig gezinnen die tot de doelgroep behoren.

Geschaad vertrouwen

De gemeente realiseert zich dat het vertrouwen in de overheid bij veel ouders ver te zoeken is. “Daar hebben we best een brug te slaan”, aldus de wethouder.

Het Sociaal Team is te bereiken via telefoonnummer 088 75 15 000 of e-mail: sociaalloket@jouwgemeente.nl.