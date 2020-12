Alblasserwaardse kunstschilder presenteert boek met overzicht van 20 jaar schilderen

MOLENAARSGRAAF • Pieter van der Arend uit Molenaarsgraaf startte na zijn pensionering met schilderen en heeft nu een boek uitgebracht waarin zijn schilderen zijn verwerkt.

Pieter schildert de zee, vergezichten, de polder en bloemen. Hij geniet van de Alblasserwaardse polder, waar hij al meer 30 jaar woont. Hij schildert recht uit zijn hart.

Zijn dochter is zo trots op hem dat ze zijn schilderijen heeft verzameld en gepubliceerd. Het boek is verkrijgbaar via www.mijnbestseller.nl en heeft ISBN nummer 9789403608792.