Aanleg voetpad op de Zeemansweg Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Aan de Zeemansweg in Bleskensgraaf wordt een nieuw voetpad aangelegd. Voorzitter van de Klankbordgroep Marja de Vries heeft de openingshandeling verricht. Zij deed dat door met een grote laadschop de grond te verplaatsen.

Het idee van het nieuwe voetpad ontstond na een bijeenkomst met omwonenden. De Klankbordgroep van Bleskensgraaf heeft het initiatief om dit nieuwe voetpad aan te leggen op zich genomen. Het voetpad zal vanaf de rijweg Wilgenpad langs de Zeemansweg lopen tot aan de kruising met de Peppelstraat.

Door de klankbordgroep wordt er geconstateerd dat er elk jaar meer gewandeld wordt in Bleskensgraaf. Daarom werd het onderwerp ‘veilige en begaanbare looppaden’ een speerpunt van de Klankbordgroep. Wandelen is een goed middel voor ‘bewegen, beleven en ontspanning’. Hiermee wordt lichaam en geest in conditie gehouden. De omwonende ouderen uit de zorgcentra maken bij gelegenheid ook graag een wandeling langs de Alblasserwaardse waarden.

Afgelopen 29 oktober was de officiële opening van de ‘loop-lussen’ van de kern van Bleskensgraaf. Het voetpad wat aangelegd wordt is voor loop-lus drie een verbindende schakel in het looptraject. Het idee voor het maken van loop-lussen is een creatie van de huisartsenpraktijk met de leiding van de zorgcentrums. Opnieuw een aanwinst voor de inwoners van Bleskensgraaf en omgeving.

Met medewerking van het Waterschap Rivierenland en gemeente Molenlanden is de verwachte oplevering eind 2020.