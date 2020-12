Benefietactie ‘Lichtjes voor Beatrix’ voor medewerkers en patiënten

GORINCHEM • Op maandag 7 december is er een tien meter hoge kerstboom voor het Beatrixziekenhuis aan de Banneweg in Gorinchem geplaatst. Burgemeester Reinie Melissant heeft de lampjes in de boom ontstoken

De boom, met ruimte voor duizenden lampjes, is het middelpunt van de benefietactie ‘Lichtjes voor Beatrix’. Bedrijven en particulieren kunnen de lampjes in de enorme kerstboom sponsoren en op die manier letterlijk voor verlichting zorgen. De opbrengst van de actie komt volledig ten goede aan het ziekenhuis.

‘Lichtjes voor Beatrix’ is opgezet door Ronde Tafel 63 Gorinchem, een groep betrokken, jonge Gorkummers die zich hard maakt voor lokale goede doelen. Met de actie willen zij zorgmedewerkers en patiënten een hart onder de riem steken.

Een groot aantal Gorkumse bedrijven heeft zijn deelname al toegezegd. Vanaf maandag is het ook voor particulieren mogelijk om een of meerdere lampjes, à vijf euro per stuk, te adopteren.

“Het Beatrix is een belangrijke plek voor veel mensen in Gorinchem en omstreken. Of je er nu geboren bent, of voor een geliefde in het ziekenhuis bent geweest, dit ziekenhuis zit in het hart van veel mensen in onze regio. In het afgelopen jaar hebben de medewerkers van het ziekenhuis, en ook het gasthuis, een enorme prestatie geleverd. En nog steeds wordt er veel van hen gevraagd”, zegt Maurits van Beek, voorzitter van de Ronde Tafel in Gorinchem.

“Hetzelfde geldt voor patiënten. Ook zij hebben te maken met een pittige periode in hun leven. Daarom willen wij graag letterlijk voor licht zorgen: de lampjes in de boom zien er sowieso gezellig uit, en de opbrengst van de sponsoractie komt, mede dankzij de hulp van onze founding partners, volledig terecht bij het Beatrixziekenhuis.”

Met eerdere benefietacties haalde Ronde Tafel 63 bijna dertigduizend euro op voor onder meer Hospice Gorinchem, Stichting Vrienden van het Gasthuis, het Jazzfestival en de Gorinchemse Zomerfeesten. Het Beatrixziekenhuis werd eerder ondersteund in de vorm van een nieuwe IC-familiekamer en de aankleding van de nieuwe kinderafdeling. Het doel is om met ‘Lichtjes voor Beatrix’ tienduizend lichtjes te verkopen voor 31 december.

Doneren kan via www.lichtjesvoorbeatrix.nl. De voortgang van de actie is dagelijks te volgen via de

website, Instagram @LichtjesvoorBeatrix en Twitter @LichtjesBeatrix.