Fiets uit het water gevist in Meerkerk

MEERKERK • Afgelopen week is er een fiets gevonden in de buurt van de fietsenstalling bij het knooppunt A27. De fiets is uit het water gevist.

Het Waterschap heeft vorige week een fiets uit het water gehaald bij het knooppunt A27 in Meerkerk. Het ziet er naar uit dat de tweewieler afkomstig is uit de fietsenstalling en daar in de bermsloot is gegooid. De fiets is teruggeplaatst in de stalling door het Waterschap.