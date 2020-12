Corona teststraat in Dordrecht verhuist van Oranjepark naar Calandstraat

DORDRECHT • In de nacht van 10 op 11 december verhuist de teststraat van GGD Zuid-Holland Zuid van het Oranjepark naar de Calandstraat 44 in Dordrecht.

De teststraat is op donderdag 10 december volgens de normale openingstijden geopend. Op vrijdag 11 december is de teststraat op de nieuwe locatie vanaf 09.30 uur geopend.

Gedurende de avonduren en in de nacht van 10 op 11 december wordt de teststraat verhuisd. Deze verhuizing is noodzakelijk omdat de testlocatie in het Oranjepark een nieuwe bestemming krijgt. De verhuizing is met name voor de medewerkers een aangename verandering, aangezien het in de locatie op het Oranjepark erg koud kan zijn.

De teststraat op de Calandstraat is geen zogenaamde ‘drive through’ maar een locatie waar de bezoekers te voet binnenkomen. Zij parkeren de auto op het terrein en lopen vervolgens naar binnen voor de test. Hiervoor is een route ontworpen waardoor bezoekers -op 1,5 meter afstand van elkaar- een eenrichtingsweg door het pand afleggen. Medewerkers maken gebruik van een andere route, waardoor zij en de bezoekers elkaar alleen bij de test ontmoeten.

Op de Calandstraat is één ‘drive through straat’ ingericht. Deze wordt gebruikt voor priotesten van zorg- en onderwijspersoneel.