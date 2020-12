Actie voor de Voedselbank op 12 december

REGIO • Door de grote vraag heeft de Voedselbank moeite met het vullen van de pakketten. Men kan helpen door lang houdbare producten te doneren tijdens een actie die door de diaconieën van de Gereformeerde Ontmoetingskerk Noordeloos en de Hervormde kerken Goudriaan, Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos gehouden wordt.

Op zaterdag 12 december van 09.00 tot 13.00 kan men de boodschappen op de volgende locaties inleveren: Martloods aan de Van Brederodestraat 33a in Noordeloos, Kerkbuurt aan de Dorpsweg 125a in Hoornaar, Den Hoek aan de Dorpsweg 81 in Hoogblokland en de Multistee aan de Burg. Van Slijpestraat 8 in Goudriaan. Wie niet in de gelegenheid is om producten te brengen, kan ze laten ophalen door te bellen met 06-51051927 of 06-28496731.

Voor meer informatie: www.voedselbanken.nl/giessenlanden-zederik.