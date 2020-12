Persoonlijk budget voor speeltuin De Schommel in Molenaarsgraaf

MOLENAARSGRAAF • Zaterdag 5 december overhandigde Rianne Bot, medewerker van Rabobank Lek en Merwede, haar Persoonlijk Coöperatie Budget van 500 euro aan speeltuinvereniging De Schommel in Molenaarsgraaf.

Voorzitter Suzanne Stuij nam de cheque in ontvangst: “Wij zijn erg blij met de bijdrage van de Rabobank, er is een speeltoestel afgekeurd en hiervoor willen wij graag een nieuw toestel aanschaffen voor de allerkleinste kinderen die bij de speeltuin komen spelen.” De acties die eerder dit jaar gepland stonden om geld in te zamelen konden vanwege corona helaas niet doorgaan.

Medewerkers van Rabobank Lek en Merwede mogen een maatschappelijk doel steunen om hun leefomgeving beter te maken.