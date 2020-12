N3 in beide richtingen dicht tussen 11 en 14 december

DORDRECHT • Vanaf vrijdag 11 december 22.00 uur tot maandag 14 december 05.00 uur is de N3 in beide richtingen afgesloten tussen de Merwedestraat in Dordrecht en de A16, inclusief alle toe- en afritten.

Aannemer Boskalis start vanaf 21.00 uur met het afsluiten van de toe- en afritten De N3 zelf is als laatste aan de beurt om 22.00 uur. De fiets- en voetpaden langs de N3 blijven open.

Tijdens dit weekend wordt het volgende deel van de N3 tussen de Copernicusweg en de A16 omgebouwd naar een nieuwe situatie met minder rijstroken die tot 19 maart 2021 duurt. Weggebruikers wordt geadviseerd de N3 gedurende dit weekend te vermijden en rekening te houden met extra reistijd. Vanaf maandag 14 december 05.00 uur moeten weggebruikers rekening houden met de nieuwe tijdelijke situatie.

Omleidingen

De volgende op- en afritten zijn afgesloten: Sterrenburg, Overkampweg/Laan der VN, Provincialeweg en de Merwedestraat richting de A16. Bij de Merwedestraat blijven de toe- en afrit van en naar Papendrecht hier open.

Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A15 en A16 en omgekeerd. Lokaal verkeer tussen Dordrecht en Papendrecht kan ook via de op- en afrit bij de Merwedestraat rijden. Houd hier rekening met extra verkeersdrukte. Lokaal verkeer wordt geadviseerd vooraf de route te bekijken. Soms kan omrijden via de A15 en A16 (afslag 21 Dordrecht Centrum) sneller zijn.

Het ziekenhuis is tijdens het weekend niet via de N3 bereikbaar. Lokaal verkeer naar het ziekenhuis rijdt over de Laan der Verenigde Naties, Kapteynweg of Overkampweg. Verkeer van buiten Dordrecht neemt de A16, afslag 21 Dordrecht Centrum naar het ziekenhuis. Alle hulpdiensten hebben doorgang gedurende de weekendwerkzaamheden.

Aan de zuidkant van de N3 is Amstelwijck (Laan van Europa) bereikbaar vanaf de A16 en de N217. Openbaar vervoer op deze route rijdt tijdens de afsluiting via een andere route.

Voor meer informatie: www.n3werkzaamheden.nl.

Er komt een nieuwe fundering en stil asfalt op de N3. Rijkswaterstaat vervangt ook andere onderdelen van de weg zoals de verlichting en voegovergangen van bruggen en viaducten. Waar nodig wordt ook onderhoud uitgevoerd aan viaducten, bruggen en geluidschermen.