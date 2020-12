Beslissing over randweg Groot-Ammers pas in zomer 2021

GROOT-AMMERS • De gemeente Molenlanden moet de beslissing over een noordelijke of een zuidelijke randweg om Groot-Ammers uitstellen tot de zomer van 2021. Er zijn allerlei invloeden die het lastig maken om de keuze sneller te maken.

“Beide opties voor een randweg kenmerken zich door complexiteit in uitvoering, aanzienlijke investeringen, wisselend draagvlak bij bewoners en ondernemers in de omgeving en afhankelijkheid van keuzen van andere overheden”, meldt het gemeentebestuur van Molenlanden.

De gemeenteraad wil zo snel mogelijk een beslissing, zodat er een eind gemaakt kan worden aan de verkeersonveilige situatie op de dijk en enkele andere straten in het dorp.

Mogelijk zou een noordelijke randweg uitgevoerd worden in combinatie met dijkversterking, maar omdat de dijk bij Groot-Ammers nog in prima staat verkeert, is het Waterschap van plan om dijkversterking in Groot-Ammers pas tussen 2040 en 2050 uit te voeren.

Maar het Waterschap is bereid om mee te denken met de gemeente. “Mocht onze gemeente besluiten om een randweg aan te leggen over het dijktracé dan wil het Waterschap meedenken over gelijktijdig uitvoeren van haar dijkverzwaring”, aldus de gemeente Molenlanden.

Het uitwerken van de eventuele zuidelijke variant voor een randweg kon pas opgepakt worden nadat het Waterschap eind november een keuze had gemaakt over een nieuw gemaal in de Alblasserwaard. Bekend is geworden dat Hardinxveld-Giessendam gekozen is als locatie voor een nieuw gemaal (en niet Groot-Ammers). Die keuze is belangrijk, omdat de zuidelijke randweg om Groot-Ammers altijd boezemwateren zal moeten kruisen.

“De variabelen die door de verschillende Waterschaps-varianten ontstonden maakten een eenduidige uitwerking van de zuidelijke en, in mindere mate, noordelijke variant van een randweg, complex. Nu de keuze van het Waterschap bekend is, wil het college in het eerste half jaar van 2021 in samenwerking met het Waterschap, provincie en de Veiligheidsregio de beide varianten nader onderzoeken op haalbaarheid”, vervolgt de gemeente Molenlanden.

De gemeente verwacht aan het eind van het tweede kwartaal van 2021 een keuze te kunnen maken tussen de noordelijke en de zuidelijke randweg om Groot-Ammers. Hierdoor zal er geen zwaar verkeer meer hoeven door de dorpskern van Groot-Ammers. Vooruitlopend daarop heeft de gemeente eind oktober reeds besloten tot het instellen van een vrachtwagenverbod in diverse straten in het dorp.