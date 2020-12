Sint in quarantaine komt aan op Basisschool Giessen-Oudekerk

GIESSEN-OUDEKERK • Het was even spannend, maar Sinterklaas is toch op vrijdag 4 december met twee pieten aangekomen bij Basisschool Giessen-Oudekerk.

Sint was quarantaine, want hij kwam uit Spanje. En hij droeg uit voorzorg Sinterklaas een mondkapje, hij behoort tenslotte tot de risicogroep. Het was een geweldig feest voor alle leerlingen om toch met elkaar te zingen, dansen en natuurlijk cadeautjes uit te pakken. Helaas mochten er dit jaar geen ouders, opa’s en oma’s, maar ook geen baby’s en peuters uit de omgeving bij dit feest aanwezig zijn. Er was door Sinterklaas dus een alternatief bedacht.

Hij heeft een Piet langs alle baby’s en peuters uit de omgeving van de basisschool gestuurd om bij hen thuis een cadeautje af te geven.