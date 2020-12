Burgemeester Fröhlich reageert op pro-Zwarte Pieten spandoek in Schoonrewoerd

SCHOONREWOERD/VIJFHEERENLANDEN • In Schoonrewoerd is een spandoek opgehangen met de tekst: 'Laat Sjors maar lullen, in Schoonrewoerd blijft Zwarte Piet de schoenen vullen'.

De burgemeester van Vijfheerenlanden reageerde via Twitter gevat: 'Sommige “grote mensen” hebben nog wat tijd nodig. Dat mag natuurlijk... Ik wens alle kleine (en grote) mensen vandaag een geweldig Sinterklaasfeest!'

Op Twitter krijgt Fröhlich veel reacties:

Wat een kinderachtige reactie. Er is niets mis met #ZwartePiet Ik zie niet in dat een #burgemeester daar een standpunt over moet innemen. Het was hier op het platteland nooit een issue. Waarom moet u dat er nu wel van maken? pic.twitter.com/Yj3iuCPinl — Hannie (@JeeLeden) December 5, 2020

Zo is het. Als het aan de kinderen was gevraagd, was het weer een onschuldig kinderfeest. Met roetveeg Piet. Tradities veranderen met de tijd mee, altijd zo geweest. — 123Max #ikdoewelmee (@123Max6) December 5, 2020

En deze lui gun ik...

van Sint dit jaar een bredere blik!

Natuurlijk "lult" iedere burgemeester op zijn tijd

maar niet over inclusiviteit!



(#Amen :) ) — Tim (@Tim0781) December 5, 2020

Mag iedereen zelf gaan beslissen hoe hij Sinterklaas gaat vieren aub?? Zwarte Piet is een vrije keuze — feanster (@SjoerdJan65) December 5, 2020

Sjors Fröhlich vroeg de Sinterklaascomités in Vijfheerenlanden enkele weken geleden te stoppen met Zwarte Piet.