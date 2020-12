Arkelse actie in Den Haag, voor behoud SEH Beatrixziekenhuis

ARKEL • Jeannette Hessels en Kitty van Ieperen uit Arkel hebben woensdag 2 december de tussenstand van hun handtekeningenactie aangeboden aan een commissie van het Ministerie van VWS in Den Haag. De tussenstand van de handtekeningenactie was op 2 december: 21.380 handtekeningen.

Het duo hoopt op 40.000 handtekeningen, het aantal dat nodig is voor een burgerinitiatief. Met de actie willen ze de regering ertoe bewegen de spoedeisende hulp (SEH) in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem te behouden.

Kleine ziekenhuizen

“We wilden al een tussenstand aanbieden omdat er op 2 december een debat was over de zorgbegroting”, aldus Hessels. “We hopen dat we er een burgerinitiatief van kunnen maken, om de ‘houtskoolschets acute zorg’ van de minister van tafel te vegen. Op 14 januari spreekt de Tweede Kamer over de plannen. We hopen dat we dan voldoende handtekeningen hebben. Dit speelt al sinds 2011. Ze vinden dat spoedeisende hulp in kleine ziekenhuizen moet verdwijnen. Er zijn nu 83 streekziekenhuizen, dat aantal moet worden teruggebracht tot dertig of veertig.”

Motie

Van Ieperen: “Naar aanleiding van onze petitie is er een motie ingediend in de raad van Gorinchem. De gemeenten Altena, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem hebben die motie unaniem aangenomen. De gemeente Molenlanden heeft dat niet gedaan en de gemeente Vijfheerenlanden lukte het niet om deze motie nog dit jaar op de agenda te krijgen.”

Weeën

Volgens de initiatiefneemsters loopt de kraamzorg het grootste gevaar. Van Ieperen: “De nieuwe norm is dat je binnen 45 minuten in een ziekenhuis moet kunnen zijn voor een keizersnede of andere spoedeisende hulp. Je wilt niet 45 minuten rijden met weeën.” Hessels: “Of stel dat je met buikpijn naar de huisartsenpost gaat en je blinde darm blijkt te zijn geklapt, dan moet je nog 45 minuten rijden. Mensen uit onze regio moeten uitwijken naar Dordrecht, Rotterdam of Nieuwegein/Utrecht. Terwijl we op de rijkswegen A15 en A27 vaak te maken hebben met filevorming.”

Lilianne Ploumen

In Den Haag vonden ze bij een aantal politici een gewillig oor. Van Ieperen: “Lilianne Ploumen gaf aan dat de PvdA-fractie wil dat de schets van tafel gaat. Ze vindt dat iedereen binnen 15

minuten bij een spoedeisende hulp moet kunnen zijn. De SP vindt dat ook.”

Hessels: “Het gevolg van de plannen zou zijn dat er tot en met 2030 verder wordt afgeschaald. Er verdwijnen ook specialismen uit het ziekenhuis.” Van Ieperen: “Nu komen artsen van academische ziekenhuizen voor hun opleiding ook naar het Beatrixziekenhuis. Als er geen spoedeisende hulp meer is, is dat niet meer interessant.”

Te weinig professionals

Een van de redenen voor een nieuwe verdeling van spoedeisende-hulpposten is dat het moeilijk is om voldoende zorgprofessionals te vinden, stelt de minister. Van Ieperen: “Dan moet je zorgen dat mensen voldoende gestimuleerd worden om er wél te komen werken. Als ze in Gorinchem gaan afschalen, krijg je nog minder sollicitanten en een nog groter personeelstekort.”

Ambulances

De twee actievoersters vragen zich af of het sluiten van de spoedeisende hulp inderdaad een flinke bezuiniging zou opleveren. Hessels: “Als we in Gorinchem geen spoedeisende hulp meer hebben, moet een ambulance bijna een operatiekamer bij zich hebben. Ook zijn er meer ambulances nodig, want als de ene ambulance net weg is en iemand krijgt een beroerte, dan is er een tweede nodig. Dat zal er niet goedkoper op worden.”

Petitie ondertekenen

Hessels en Van Ieperen zijn niet de enigen die strijden voor behoud van een spoedeisende hulp. Van Ieperen: “Op meer plekken in het land vechten mensen voor hun ziekenhuis. Het kan zijn dat we op 14 januari bij de Tweede Kamer gezamenlijk alle handtekeningen indienen.” Voor meer informatie en het ondertekenen van de petitie: petities.com/behoud_spoedeisende_hulp_beatrix_ziekenhuis_gorinchem