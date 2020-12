Burgemeester Van der Borg ontvangt eerste jubileumboek Verheij

SLIEDRECHT/MOLENLANDEN • Waarnemend burgemeester van Sliedrecht, Dirk van der Borg, nam vrijdag 4 december het eerste exemplaar van het jubileumboek ’35 jaar Verheij’ in ontvangst.

De burgemeester benadrukte dat hij trots is dat Verheij Integrale Groenzorg in de Alblasserwaard is gevestigd. Het bedrijf zorgt voor veel werkgelegenheid aan groene vakmannen in de regio en is een blikvanger in de polder.

De Brandwijkse ondernemer Dick Verheij startte zijn groenvoorzieningsbedrijf als negentienjarige in Nieuw-Lekkerland en Molenaarsgraaf. Inmiddels is het bedrijf gevestigd in Sliedrecht en uitgegroeid tot een landelijk gewaardeerde groenaannemer. Begin 2020 betrok Verheij een nieuw bedrijfspand, samen met het 35-jarig bestaan de aanleiding tot het uitbrengen van een boek.

In het jubileumboek is het verhaal van Verheij als ondernemer én als familieman vastgelegd. Daarnaast komen klanten, medewerkers en ketenpartners aan het woord en krijgen lezers een kijkje in de ‘keuken’ bij het groenbedrijf.