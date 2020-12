Meer erkenning voor behulpzame Molenlanders

MOLENLANDEN • Inwoners van Molenlanden die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de samenleving, moeten daarvoor op meer manieren erkenning kunnen krijgen. Burgemeester en wethouders ontwikkelen daarvoor een symbolische pluim.

Er zijn al mogelijkheden om inwoners een teken van waardering te geven, maar het college van B&W wil dat het makkelijker wordt iets dergelijks te doen.

Schouderklop

Burgemeester Theo Segers vertelde donderdag 3 december aan raadsleden: “Wanneer word je ereburger, dat is toch een zeldzaamheid. In het college zeiden we tegen elkaar: er zijn meer momenten waarop het goed zou zijn een inwoner een pluim te geven. Waarom hebben we niets iets in de sfeer van een schouderklop? We gaan bekijken of het mogelijk is te komen met een gemeentelijke pluim of schouderklop, zodat we aandacht kunnen besteden aan jongeren en ouderen die iets goeds doen.”

Uit de sloot

Segers reageerde met deze mededeling op Wietse Blok (SGP), die vertelde dat zijn partij overweegt met een motie te komen voor de invoering van een jeugdlintje of onderscheiding. “In onze gemeente zijn veel kinderen en jongeren die een positieve bijdrage leveren aan onze samenleving”, aldus Blok. “Denk aan iemand die een paar jaar geleden een onwel geworden oudere man uit de sloot haalde. Of een kind dat zich inzet voor een eenzame buurman of –vrouw. We vinden dat het goed zou zijn hen te belonen.”

Ereboek

Ook Harry Stam (CU) wil meer aandacht voor Molenlanders die iets bijzonders hebben gedaan voor medemensen. Hij vroeg aandacht voor het register waarin gedecoreerden zijn opgenomen. “Dit is het zogenaamde ereboek. Maar op onze website vinden we daar niks van terug. Zou het niet goed zijn om dat register te publiceren op de website?”

Burgemeester Segers wil nagaan of dit kan. In reactie op Blok zei hij verder: “Voor het onderscheiden van helden hebben we het landelijke Carnegie Heldenfonds. Ik weet dat er onlangs voor twee of drie Molenlanders een aanvraag is ingediend.”