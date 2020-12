Kerstman zwaait Sinterklaas uit op The Christmas Station in Arkel

ARKEL • Dat Sinterklaas en de Kerstman helemaal geen concurrenten zijn van elkaar, maar zelfs goede vrienden, werd vorige week al gemeld toen Sinterklaas gezien was bij The Christmas Station in Arkel. Daar was hij voor zijn neef en goede vriend de Kerstman een kijkje komen nemen of de verlichting en verdere aankleding op schema lag. Deze zondag, 6 december waren beide zelfs samen in Arkel op het tijdelijke hoofdkwartier van de Kerstman.

Sinterklaas en de Kerstman blijken ieder jaar op 6 december een onderonsje te hebben. Onder het genot van een heerlijke kop warme chocolade met slagroom praten ze even gezellig bij voordat Sinterklaas met de trein richting zijn boot en dan naar Spanje gaat. Als hij Sinterklaas heeft uitgezwaaid gaat de Kerstman juist aan de slag.

Zoals we konden zien was het een zeer gezellig onderonsje. Er was zelfs tijd voor een fotomomentje. Maar natuurlijk vergaten ze niet om ook nog even het grote boek van Sinterklaas door te nemen. Soms heeft Sinterklaas namelijk de cadeautjes voor kinderen niet kunnen geven, bijvoorbeeld omdat ze niet thuis waren. Maar het zou wel heel triest zijn als die kinderen dan hun cadeautjes niet zouden krijgen en daarom neemt de Kerstman ze dan mee en komt alles alsnog in orde.

Het bijzonder feestelijk verlichte Arkel: The Christmas Station is de komende weken overigens niet alleen het tijdelijk Hoofdkwartier van de Kerstman, maar ook het Hoofdkwartier voor de DierenLot Fundraiser ‘The Christmas Challenge’. Deze weken komen er namelijk duizenden mensen in heel Nederland in actie voor hun eigen lokale of regionale dierenhulporganisaties. Van dierenasiel en ambulance tot vogel- en wildopvang. Wie deze dagen óók in actie wil komen voor dieren in nood of een gift wil doen aan de vrijwilligers die in actie komen, kan een kijkje nemen op www.arkelchristmasstation.nl.