Schrijfactie Amnesty Write for Rights in Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • In de gemeente Vijfheerenlanden kan worden meegedaan aan de schrijfactie Write for Rights van Amnesty International. Dit zijn brieven aan autoriteiten om te vragen om een vrijlating, bescherming of aanpassing van een discriminerende wet.

Elk jaar in december worden er tijdens Write for Rights honderdduizenden brieven geschreven voor mensen die onrecht is aangedaan. Met deze brieven wordt gevraagd om een vrijlating, bescherming of aanpassing van een discriminerende wet.

Het resultaat van Amnesty’s schrijfacties is dat iemand vrij komt, er wordt een doodstraf omgezet naar een gevangenisstraf en dat de leefomstandigheden in de gevangenis worden verbeterd. Zelfs wanneer er niet direct resultaat wordt geboekt betekenen de brieven en de solidariteitsboodschappen heel veel. Hiermee wordt er een hart onder de riem van de slachtoffers gestoken. Maar ook voor hun familie en vrienden. Door deze brieven laten ze weten dat ze niet vergeten worden en dat mensen aan hen denken en voor hen opkomen. Met zo’n handgeschreven brief of kaart wordt persoonlijke betrokkenheid laten zien en dat maakt indruk bij de ontvangers.

Vanwege de coronamaatregelen wordt de schrijfactie dit jaar in de gemeente Vijfheerenlanden niet in de bieb van Vianen gehouden, zoals gebruikelijk. Iedereen kan vanuit huis schrijven. Er kan een gratis, individueel schrijfpakket (met voorbeeldbrieven, briefpapier en instructies) aangevraagd worden bij de werkgroep Vianen via amnestyvianen@hotmail.com.