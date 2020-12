Sinterklaas met mondkapje op CBS Rehoboth in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Sinterklaas heeft op donderdag 3 december een bezoek gebracht op CBS Rehoboth in Groot-Ammers.

Dit jaar had hij zijn pieten niet meegenomen, omdat hij zich ook graag aan de regels houdt van de school: zo min mogelijk volwassenen in de school. Vooraf had Sinterklaas de kinderen hierover al ingelicht en hen gevraagd om zijn pieten te zijn.

Sinterklaas arriveerde met mondkapje, in een auto op school. Een moeder had hem zien lopen in Graafland. Hij liep daar met zakken vol cadeautje te sjouwen. Gelukkig kreeg hij een lift zodat de kinderen niet langer hoefde te wachten. De kinder-pieten tilden vol trots de zakken met cadeautjes de school in.