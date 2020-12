Aannemingsbedrijf Lagendijk treedt toe tot de Van Herk Groep

STREEFKERK/SLIEDRECHT • Met ingang van 1 januari 2021 zal Aannemingsbedrijf Lagendijk B.V. deel uitmaken van de Van Herk Groep. Vanaf die datum luidt de nieuwe naam: Lagendijk & Stout B.V.

Naast Lagendijk & Stout maken ook projectontwikkelaar Herkon B.V. en Bouwonderneming Stout B.V. deel uit van de Van Herk Groep. In verband met overlap in werkzaamheden worden ook de activiteiten van de afdeling bouwservice van Bouwonderneming Stout ondergebracht in het nieuwe bedrijf Lagendijk & Stout B.V. Verder blijven de bedrijven actief in het eigen marktsegment.

De dagelijkse leiding van Lagendijk & Stout B.V. komt in handen van bedrijfsleider Rob Doets, ondersteund door Gert-Jan Lagendijk. Voor de huidige relaties van Aannemingsbedrijf Lagendijk blijft Gert-Jan het vertrouwde aanspreekpunt. De nieuwe organisatie wordt gevestigd in het kantoorpand naast de materieeldienst van Bouwonderneming Stout aan de Beyerinckstraat 14-16 in Sliedrecht.

“Onze relaties kunnen blijven rekenen op een hoog kwaliteitsniveau, klantvriendelijke werkwijze en persoonlijke aanpak van onze bouw- en onderhoudsprojecten”, melden Rob Doets en Gert-Jan Lagendijk. “Onze werkzaamheden blijven onveranderd; we blijven doen wat we deden en iedereen blijft contact houden met de vertrouwde mensen.”

Voor meer informatie: 088-4401460, info@lagendijkstout.nl of www.lagendijkstout.nl.