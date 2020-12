DE-punten sparen voor regionale Voedselbank Sliedrecht

REGIO • Ook dit jaar kunnen in de maand december de waardepunten van Douwe Egberts ingeleverd worden voor pakken koffie voor de Voedselbank in Sliedrecht

Zij kan deze punten verzilveren voor pakken koffie. Voor één pak koffie zijn 600 punten nodig. In 2019 werden in Sliedrecht 1119 pakken koffie van DE ontvangen.

In een gezamenlijke actie van de Voedselbank en Lionsclub Alblasserwaard Tablis kan iedereen meedoen met deze geweldige actie door spaarpunten in te leveren in de verzameldoos bij de Spar aan de Lindenstraat in Bleskensgraaf of bij Plus Van der Wal aan het Kleyburgplein in Nieuw-Lekkerland.