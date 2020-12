Syndion zoekt logeergezinnen voor kinderen met een beperking

REGIO • Syndion is op zoek naar logeergezinnen, zodat er verlichting gegeven kan worden aan ouders met een kind met beperking.

Syndion is altijd op zoek naar gezinnen, alleenstaanden of paren zonder kinderen, die ruimte in hun hart én huis hebben om één keer per maand of in de schoolvakanties een kind met een beperking te laten logeren. Logeren bij een logeergezin is een waardevolle ondersteuning voor ouders.

Een logeergezin biedt een kind met een beperking af en toe een vertrouwde en stabiele plek door het één of meerdere nachten te laten logeren. Dit kan zowel in weekenden als enkele dagen in de schoolvakanties. Als logeergezin bouw je een warme band op met je logeerkind.

Logeergezin zijn is een vrijwillige functie. Je krijgt een onkostenvergoeding per nacht. Syndion coacht logeergezinnen en organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten rondom inhoudelijke thema’s. Daarnaast is er vanuit Syndion is een contactpersoon voor ieder logeergezin.

Voor meer informatie of aanmelden: www.werkenbijsyndion.nl/vacature/logeergezinnen_gezocht. Mailen kan naar logeergezinnen@syndion.nl, bellen kan via 06-10315062 met Wilna van Termeij.