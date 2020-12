Oliebollenactie in Ottoland

OTTOLAND • Ook dit jaar kan men weer heerlijke oliebollen en appelbeignets bestellen bij de gezamenlijke kerken van Ottoland. De opbrengst zal naar de Voedselbank Giessenlanden-Zederik gaan.

Vanaf 7 december ontvangt iedereen in het dorp een bestelformulier door de brievenbus. Tot 19 december kan men bestellen. Dit kan via de e-mail of door het ingevulde bestelformulier in te leveren bij Schepenerf 2 te Ottoland. De bestelling kan men op donderdag 31 december tussen 10:00 en 12:00 afhalen op de stoep van de Hervormde Kerk in Ottoland aan de A59. Voor vragen of bestellingen per mail: oliebollenactieottoland@gmail.com.

Via de Facebookpagina ‘Oliebollen actie Ottoland’ kan men op de hoogte blijven.