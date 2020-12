Leo Lanser schrijft boek over heftige tienerjaren in internaat

GIESSENBURG • Fotograaf en vormgever Leo Lanser (70) uit Giessenburg schreef een deels autobiografisch boek over een astmatische jongen in een streng internaat. Zijn debuut is geen aanklacht. ‘Ik wil laten zien hoe gelaagd misbruik is.’

Ondanks een hard regime in het eerste internaat en een leider die ‘over de grens ging’ bij de tweede instelling, is Lanser niet getraumatiseerd, vertelt hij via de telefoon. “Sommige pupillen met wie ik in het eerste internaat woonde, hebben er wel een trauma aan overgehouden. Dat met mij goed is gegaan, heeft ermee te maken met ik in mijn leven de goede mensen ben tegengekomen, die mijn blik verruimden. En misschien ook met karakter. Ik heb steviger in mijn schoenen leren staan. Voor mij is het verleden geen zwaar blok meer. Positief is ook dat ik mijn astma overgroeide.”

Therapeutisch

Lanser begon te schrijven nadat hij in Frankrijk een groepje schrijvers tegen het lijf was gelopen. “Zij zeiden: ‘Laat je herinneringen niet in de kelder van je gedachten’. Ik dacht: opschrijven is misschien wel nuttig. Corona heeft me een beetje geholpen. Ik zou naar Amerika en Frankrijk gaan, maar had ineens uren over. Het schrijven is therapeutisch geweest, ik kon het van me afschrijven.”

Hij kent mensen bij wie het juist averechts werkte. “Ze beleefden het opnieuw en zijn daar niet leuk uitgekomen. Ik heb dankzij een psycholoog geleerd in ooievaarsperspectief naar mijn jeugd te kijken. Van bovenaf zie je veel beter wat er gebeurt.”

Hard regime

In de jaren zestig woonde Lanser gedurende negen maanden in een streng internaat in het Gooi. Hij was toen negen jaar. “Het was dramatisch. Er was daar een heel hard regime. Als je maar wat verkeerd deed, moest je met blote voeten urenlang op het koude graniet staan. Als je omviel kreeg je weer straf. Het eten werd voor je opgeschept. Als je het niet op kon, lieten ze je uren aan tafel zitten tot je het wel opat. Ik ben een keer gedwongen om mijn eigen braaksel op te eten. Onze oren maakten ze schoon met een cocktailprikker. ‘Schoner kan het niet’, zeiden ze dan. Bloedende oren hield je eraan over.”

Niet knuffelen

Bellen met ouders mocht niet. “Je mocht alleen briefjes schrijven. Achteraf bleek dat ze die niet altijd verstuurden. Ik voelde me zo alleen, at niet meer, wilde dood. Na negen maanden hebben ze me naar huis gestuurd met de boodschap: hij is genezen.” Genezen was hij allerminst. Op zijn twaalfde moest hij opnieuw naar een instelling. “Ik had zwaar astma. Ze dachten dat een internaat in de bossen gezonder zou zijn.” Opnieuw miste hij zijn ouders, de aai over zijn bol die hij van zijn moeder kreeg. “Knuffelen mocht absoluut niet in het internaat, maar we hebben er allemaal behoefte aan.”

Tot zijn zeventiende woonde Lanser in de instelling. “In dat tweede internaat was het in het begin ook best pittig. Dertig pupillen bij elkaar, je sliep met vijf jongens op een kamer. Je moest jezelf invechten in de groep. Ze hadden gezegd dat het beleid daar kindvriendelijker zou zijn. Het is inderdaad wel een stuk beter geweest, maar toch was het een harde periode.”

Vertrouwensband

Lansers boek ‘De holle boom’ is deels autobiografisch. “Maar het is geen geschiedenisboek en geen aanklacht. Ik wil laten zien hoe structuren werken in zo’n internaat, hoe gelaagd misbruik is. Het gaat altijd fasegewijs. Eerst wordt er een vertrouwensband gecreëerd, dan maken ze je onzeker, vervolgens slaan ze toe. Het is belangrijk om dat kenbaar te maken, zodat iedereen die ermee werkt inzicht krijgt. Het herhaalt zich in alle tijden.”

Over de grens

Wat van Lanser een makkelijk slachtoffer maakte, was dat zijn vader nooit naar hem omkeek. “Hij had geen belangstelling voor zijn kinderen. Dat is later gelukkig veranderd. In het internaat kreeg ik een leider die ik ‘oom’ moest noemen. Hij was als een vader voor me, maar er zat iets anders achter; hij was gek op me, dat had ik niet door. Het contact is lange tijd goed geweest, hij stimuleerde me om mijn best te doen. Maar op een gegeven moment is het fout gelopen en ging hij over de grens. Je bent dan in verwarring. Heel triest.”

Liefdesband

De flaptekst van het boek maakt melding van ‘een wederzijdse erotische liefdesband met leidster Esther’. Veel wil de schrijver daar niet over kwijt. “Dit was gedeeltelijk een heel mooie periode. De afloop was wat minder goed; ze stierf. Ik zal niet verklappen wat er precies gebeurde. Maar niet alles is realiteit, ik heb ook dingen gebruikt van andere pupillen. Met sommigen heb ik nog steeds contact. Ik heb hen het manuscript laten lezen, ze konden er wel achter staan.”

Doelgroep

Het verhaal is beschreven vanuit het perspectief van een tiener. “Maar gezien de gebeurtenissen zou ik het niet aan een tienjarige laten lezen. Jongvolwassenen en volwassenen zijn de doelgroep. Vooral mensen die met jeugd te maken hebben. Denk aan trainers bij sportclubs, waar ook zulke dingen gebeuren als ik in mijn boek beschrijf. Het is ook bedoeld voor ouders met kinderen die op social media zitten. Het gaat ook over de vraag: hoe ga je om met pesten?”

Getraumatiseerd

Het boek eindigt positief. “Het tweede deel van mijn boek gaat over iemand die getraumatiseerd is en niet kan verkroppen wat hij in het internaat heeft meegemaakt. Maar uiteindelijk komt hij tot het besef dat een nieuwe weg mogelijk is. Ik heb dat gedaan om tegenwicht te geven voor mensen die, anders dan ikzelf, problemen hebben met ervaringen in uit hun jeugd.”

Publicatie van het boek is spannend, zegt Lanser. “Je geeft iets bloot van jezelf. Ik ben benieuwd hoe de mensen daarop reageren. Ik hoop dat anderen er wat aan hebben. Dat ik straks misschien anders bekeken wordt door mijn boek, het zij zo.”

Het boek is een paperback, telt 297 pagina’s, is verkrijgbaar bij alle boekhandels en bol.com.

Over de titel ‘De holle boom’ vertelt Lanser: “De Holle Boom stond dicht bij ons internaat. Hij was helemaal niet hol, maar zo noemde iedereen hem. De wortels waren door erosie zichtbaar geworden. De wortels vormden een iglo van hout, waar je onder of in kon zitten. In die ruimte zijn speciale dingen gebeurd, zoals het ontstaan van een relatie. Helaas staat deze boom er niet meer.”