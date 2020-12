Verkuil Bouw: van tuinhuizen tot dierverblijven

GROOT-AMMERS • Tuinhuizen, overkappingen, carports, priëlen en dierverblijven; Verkuil Bouw uit Groot-Ammers is erin gespecialiseerd. Daarnaast is allround timmerman en eigenaar Bram Verkuil ook dé vakman voor een verbouwing of aanbouw.

Met zo’n verbouwing is Bram Verkuil net bezig: de aanpak van de woonboerderij in Groot-ammers. “Een mooie klus, lekker dichtbij huis”, lacht hij. “Verbouwingen en aanbouwen doe ik nog steeds met veel plezier.”

Een jaar of twaalf geleden zette hij de stap om met Verkuil Bouw voor zichzelf te gaan beginnen. De afgelopen twee jaar kwamen er steeds meer opdrachten binnen voor bijgebouwtjes in allerlei soorten en maten. “Die specialiteit is eigenlijk vanzelf gekomen. Een klant die tevreden is vertelt het weer door en zo groeit het steeds verder. En zelf vind ik het gewoon heel leuk werk om te doen.”

Maatwerk

Het gaat stuk voor stuk om maatwerk. Neem een dierenverblijf: of het nu om een paar kippen gaat, een paardenstal of een onderkomen voor alpaca’s, Verkuil Bouw zorgt dat er een perfect passend thuis voor de dieren komt.

“Neem kippen: door middel van een gladde afwerking aan de binnenzijde kun je bloedluis voorkomen. In overleg met de klanten kijk ik wat de wensen en de mogelijkheden zijn. Wil je een ‘wiebertje’ als raam, of liever een rechthoekig kozijn met roeden? Ik zorg ervoor. Vaak maak ik het verblijf grotendeels in de werkplaats, zodat er bij de mensen thuis zo min mogelijk overlast is. Tussendoor betrek ik klanten met bijvoorbeeld filmpjes bij de voortgang. Zo kunnen we tijdig bijsturen als dat nodig is.”

Trend

De Ammerse ondernemer lift met zijn specialiteit mee op de trend dat de tuin steeds meer een verlengde van het woonhuis wordt. Luxe tuinhuizen en priëlen, eventueel inclusief een buitenkeuken, passen daar naadloos in. “Vrijwel altijd zeggen ze achteraf: ‘We zitten nu zoveel meer in de tuin.’ Het geeft daarnaast ook een stuk meer sfeer in je tuin.”

Bram Verkuil is overigens nog op zoek naar een leerling-timmerman om de klanten van Verkuil Bouw van dienst te zijn. “Het is afwisselend werk; vaak ben je maar één of twee weken op een locatie, om dan weer door te gaan naar de volgende. En het is uitdagend. Elke klus is anders. Als je van werken met je handen houdt, dan ben je van harte welkom om vrijblijvend kennis te komen maken.”

Gelkenes 50, Groot-Ammers

06 - 46 78 70 80

info@verkuilbouw.nl

www.verkuilbouw.nl

Dit bedrijfsportret stond in het magazine Langs de Lek, dat hier integraal te lezen is.