College Gorinchem wil in gesprek met initiatiefnemers voor De Nieuwe Doelen

GORINCHEM • De gemeente Gorinchem wil graag in gesprek met mogelijke initiatiefnemers met toekomstplannen voor De Nieuwe Doelen.

Vanaf januari 2021 bespreekt het college de uitgangspunten voor de toekomstige exploitatie met de raad. Na goedkeuring van de raad wordt een uitvraag gepubliceerd en kunnen geïnteresseerde partijen zich inschrijven. Op basis van de inschrijvingen zullen vervolgens gesprekken worden gevoerd om dieper op plannen in te gaan.

Lokale betrokkenheid

Theater De Nieuwe Doelen maakt momenteel een belangrijk onderdeel uit van de culturele infrastructuur. De gemeente wil samen met de stad een toekomst voor De Nieuwe Doelen mogelijk maken. Daarbij draait het om lokale betrokkenheid en het meenemen van geïnteresseerden. Door in gesprek te gaan, wil de gemeente een goed beeld krijgen van de haalbaarheid van de plannen en kunnen indien nodig verschillende initiatiefnemers bij elkaar worden gebracht.

Toekomstgerichte initiatieven

De lokale cultuursector wordt geraakt door de coronacrisis. Toch ziet het college voldoende argumenten om op dit moment het gesprek over De Nieuwe Doelen aan te gaan. “Wij willen juist in deze tijd investeren in onze stad, en ruimte bieden aan creatieve ideeën voor nieuwe en op de toekomst gerichte initiatieven”, aldus wethouder Van Zanten namens het college.

Inschrijven

Het afgelopen jaar is met regelmaat met een klankbordgroep, bestaande uit leden van de gemeenteraad, van gedachten gewisseld. Het college werkt nu de uitgangspunten waaraan de toekomstplannen moeten voldoen uit in een raadsvoorstel. In het voorstel neemt het college op dat de raad betrokken zal blijven bij de resultaten van de gesprekken en de vervolgstappen. Indien de raad instemt met deze uitgangspunten, worden de voorbereidingen voor het voeren van de gesprekken met mogelijke initiatiefnemers verder in gang gezet. Het college streeft ernaar dat geïnteresseerde partijen zich dan nog in het eerste kwartaal van 2021 kunnen inschrijven.