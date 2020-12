Burgemeester Segers opent politiebureau in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Burgemeester Segers van de gemeente Molenlanden heeft op woensdag 2 december om 14.00 uur het nieuwe politiebureau in Bleskensgraaf geopend.

Vanaf het nieuwe, ruime pand langs de Melkweg, ter hoogte van de parkeerplaats van De Spil, zal de politie van regio Molenlanden gaan werken. “In een hele korte tijd hebben ze dit pand opgebouwd. In zo’n drie tot vier maanden tijd hebben ze dit pand op weten te realiseren. Met de vele ruimte is het een fijne werkplek die van alle gemakken is voorzien”, vertelt wijkagent Gerco Gijsbers.

Tijdens de opening waren het politiepersoneel (van circa 15 agenten), burgemeester Theo Segers en anderen betrokkenen zoals de pers aanwezig. Na een speech van de burgemeester en de teamchef van de locatie was het tijd om het pand officieel te openen. De burgemeester knipte het lint door en daarmee was het nieuwe bureau geopend. Daarna werd er binnen een video getoond met daarin een collega aan het woord die wegens medische redenen niet aanwezig kon zijn. Die droeg met een digitale speech zijn steentje bij aan de opening. Tevens werd er bij de opening het huurcontract van de gemeente ondertekend door de burgemeester.

De politie van gemeente Molenlanden zal vanaf deze centrale plek gaan werken. “Door de centraal gelegen plek in Molenlanden zal de aanrijtijd sneller zijn. Hierdoor zijn de bureaus in Hoornaar en Groot-Ammers vanaf nu gesloten”, aldus Gerco. De politie is gestart met een pilot waarin ze de politieauto’s anders aan gaan sturen. Dit zorgt er mede voor dat de aanrijtijd korter zal zijn.