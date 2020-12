Frans Versteeg: Bindt boerderijwinkels aan strakke regels

VIJFHEERENLANDEN • Boerderijwinkels in het buitengebied moeten worden gebonden aan strenge regelgeving, vindt de Meerkerkse supermarktondernemer Frans Versteeg. “Als er geen strakke regie is, dan ondermijn je de kracht van de winkels in de kernen.”

Versteeg was dinsdag in Vijfheerenlanden één van de insprekers tijdens de commissievergadering RVE over de detailhandelsvisie. “Ik draag agrarisch ondernemerschap een warm hart toe. Als je mooie appels teelt, dan wil je die ook verkopen.” Maar het moet niet uit de hand lopen. “Voor je het weet is een biologische boerderij een biologische supermarkt geworden.”

Fair play

Versteeg is bang voor een ongelimiteerde groei en een speelveld zonder zonder fair play. In het buitengebied gelden immers andere vierkante meterprijzen en andere parkeernormen gelden. Hij zou het liefste zien dat agrarische ondernemers hun producten gewoon verkopen in een streekwinkel in het kernwinkelgebied.

Kaasboerderij

José van Rossum van kaaswinkel Van Rossum vindt het geen probleem als er concurrentie is tussen winkels in het centrum en de boerderijwinkels. “Wij willen juist laten zien dat we onderscheidend zijn. We hebben meer te bieden dan alleen maar kaas. Passanten, toeristen en schoolklassen zien bij ons ook waar het voedsel vandaan komt. Ze komen niet alleen voor de kaas, maar ook voor de beleving. We creëren juist korte ketens.”

Verruiming

Van Rossum sprak uit naam van al die agrarische ondernemers die hun producten bij de boerderij aan de man proberen te brengen. Ze vindt dat de regels wel wat verruimd mogen worden, bijvoorbeeld als het gaat om de toegestane aantal vierkante winkelmeters. Die is nu gelimiteerd tot 50, maar vooral in de anderhalvemeter-samenleving zou een verdubbeling naar 100 vierkante meter veel reëler zijn.

Weggewuifd

Van Rossum vertelde dat ze haar verhaal ook al heeft verteld aan VVD-wethouder Huib Zevenhuizen. “Zonder resultaat, bezwaren worden gewoon weggewuifd.” Tijdens een vorig debat over het onderwerp had ze gezien dat CDA, D^6, PvdA, GroenLinks, VHL Lokaal ook voor verruiming waren. “Hoe komt het dan dat de regels dan toch niet worden herzien?”