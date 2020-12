Kerstbrodenactie van Roparunteam Goudriaan

GOUDRIAAN • Team Goudriaan doet ook in 2021 weer mee aan de Roparun, die ditmaal volledig in Nederland afgewerkt zal worden. Het team bereidt zich voor en houdt deze week een Kerstbrodenactie.

De startlocatie van de Roparun in 2021 is in Landgraaf en de finish in Rotterdam. De route van de estafetteloop, die traditioneel tijdens het Pinksterweekend wordt gehouden, blijft ongeveer 550 kilometer. De doorkomst in de Alblasserwaard zal onderdeel blijven van een noordelijke route variant.

Team Goudriaan zal ook in Landgraaf van de partij zijn en is druk bezig met de voorbereidingen. Momenteel heeft het team in samenwerking met speciaalbakkerij Van der Grijn een kerstbrodenactie opgezet. De kerstbroden zijn tot en met 11 december te bestellen op de website van team Goudriaan en zullen vanaf 14 december uitgeleverd worden. Info en bestellen: www.roparungoudriaan.nl/ambachtelijke-kerstbroden.