Daniel Blokland Kraanverhuur: ‘Als het maar gek is, dan doen we het’

LANGERAK • Daniel Blokland begon twintig jaar geleden met een kraan en een bus. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot allround specialist in alle voorkomende kraanwerkzaamheden en meer. Veel meer.

“Alles wat op werk lijkt, dat doen we”, zegt Daniel Blokland met een glimlach. Zijn machinepark aan de Melkweg telt inmiddels acht kranen en een serie trekkers, karren en vrachtwagens. Die worden bediend door een team van enthousiaste, jonge vakmannen. Zij rijden dagelijks het hele land door voor klussen. De ene keer voor baggerwerk, de andere keer gaan ze voorboren voor het slaan van heipalen, helpen ze met het kappen van bomen, of het trillen van palen.

Wat ze óók doen: straatwerk, sloopwerk, het maken van beschoeiingen, betonvloeren storten en grondlevering voor zowel particulieren als bedrijven. Daarnaast kunnen agrariërs ook bij Daniel aankloppen voor maaien, kuilen, landverbetering en ander loonwerk. Ook handelt hij in hooi en stro en verhuurt hij een deel van zijn stallen voor koeien en varkens. Leuk weetje: bovenop de stallen liggen zonnepanelen en waterpanelen, die het hele bedrijf en het woonhuis van stroom en warm water voorzien.

Vissen

Bijzonder was onlangs de klus in een wiel bij Langerak. Hier had meubelmaker Joost Bandijk vijf jaar geleden boomstammen te water gelaten. Ze zijn er onlangs uit gehaald, zodat Bandijk er over vijf jaar, als het hout goed droog is, meubels van kan maken. “Dat was wel heel mooi om te doen. Je mag niet iedere dag zware boomstammen van de bodem van een wiel vissen met een kraan.”

Windmolens

Ook mooi werk, maar wel dagelijkse kost, is het plaatsen van kleine windmolens bij boerenbedrijven. De windmolens zijn ontwikkeld door vijf studenten van de Universiteit Groningen. Ze klopten bij Daniel aan voor het plaatsen ervan. Van het onderheien tot het maken van de fundering en het monteren van de windmolens: Blokland doet het allemaal. Je vindt de windmolens in de regio aan de Peppelweg en in Graafland, al zijn de meeste plaatsingen in Groningen en Duitsland.

Daniel: “Alles bij elkaar voeren we heel veel verschillende werkzaamheden uit. We doen veel meer dan alleen kraanverhuur. Zowel bedrijven als particulieren kunnen echt voor al het werk bij ons aankloppen. Als het maar gek is, dan doen we het.”

Daniel Blokland Kraanverhuur

Melkweg 14, Langerak

0183-602825

info@bloklandkraanverhuur.nl

Dit bedrijfsportret stond in het magazine Langs de Lek, dat hier integraal te lezen is.