Behang kiezen; waar moet je nou eigenlijk op letten?

Veel mensen zijn aan het werk met het huis. Zij willen het huis meer eigen maken en ervoor zorgen dat zij meer op hun gemak zijn thuis.

In veel gevallen betekent dat grondige aanpassingen, zoals het veranderen van de complete uitstraling van bepaalde ruimtes. In dat geval kun je al snel denken aan schilderen of behangen. Waar moet je op letten wanneer je kiest voor behang en wanneer kun je beter aan de slag gaan met verf?

Egale muren? Kies voor verf

Wanneer je de muren een egale kleur wilt geven en niet direct aan de slag wilt met bepaalde patronen of verschillende kleuren, dan is het beter om te kiezen voor verf. Niet alleen omdat dit vaak goedkoper uitvalt op de langere termijn, ook omdat het makkelijker is om dit aan te passen. Je kunt altijd over de verf heen verven of alsnog kiezen voor een behang wanneer je meer wilt. Bij egale kleuren is het kiezen voor verf een stuk makkelijker dan behangen.

Kiezen voor behang; wat is belangrijk?

Op het moment dat je kiest voor behang, is het belangrijk dat je de verschillende mogelijkheden eerst naast elkaar legt. Zo kun je kiezen voor zware accentkleuren die je gebruikt om grotere ruimtes een knussere uitstraling te geven. Zware accentkleuren zijn geen aanrader wanneer het gaat om kleinere ruimtes, deze worden dan namelijk nog kleiner.

Wat daarnaast belangrijk is, is dat er verschillende motieven zijn wanneer je ervoor kiest om aan de slag te gaan met iets drukker behang. Zware motieven (waaronder de bloemetjes van lang geleden), zijn tegenwoordig weer helemaal in bij de moderne inrichtingen.

Behang met lijnen zien we ook steeds vaker terug; dit behang gebruik je eigenlijk alleen in de grotere kamers, omdat kleine kamers al snel benauwd worden met lijnbehang. Je kunt dan beter kiezen voor behang met grafische patronen.

Welk behang past het beste bij jou?

Ben je goed in visualiseren? Dan is het redelijk makkelijk om te bepalen welk behang het beste bij jou past; zoek een aanbieder met veel verschillende soorten behang en vergelijk. Vind je het lastiger? Vraag dan een specialist om aanbevelingen; laat weten wat de afmetingen van de ruimte zijn en welk effect je wilt bereiken. De experts bij Behangwereld.nl helpen je dan graag verder met advies op maat, zodat het een stuk makkelijker wordt om het juiste behang te vinden voor jouw woning.