Vaste planten kopen, altijd een volle tuin

Vaste planten zijn ideaal als je het hele jaar door mooie planten in de tuin wilt hebben. Sommige zijn zelfs wintergroen, zodat je het hele jaar door groen ziet. Anderen doen een ‘winterslaap’ en zorgen dat ze weer wakker worden als het gaat dooien. Wat zijn nou mooie vaste planten om te nemen?

Lees hieronder alles over vaste planten en de soorten!

Wat zijn vaste planten?

Allereerst nog even wat meer uitleg over wat vaste planten zijn. Vaste planten zijn kruidachtige planten die lang bloeien. De zogenaamde langbloeiers dus! Ze zorgen er eigenlijk ook zelf voor dat ze het volgende jaar weer kunnen doorbloeien, door het groen boven de grond af te laten sterven. Zonder dat wij het zien, groeit de plant nog wel gewoon onder de grond.

Bijtjes en vlinders

Als je denkt aan je ideale tuin, dan zal je al snel denken aan een tuin vol geur, bloemen en bijtjes die stuifmeel komen halen. En het grote voordeel van vaste planten is dat ze vaak bloemen hebben waar de dieren dol op zijn. Zo heb jij de bijtjes en vlinders in de tuin!

Langbloeiers

De vaste planten bloeien in de zomer sowieso. Wat erg leuk is, is dat sommige planten wat eerder en sommige wat later gaan bloeien. Zo heb je voor een langere tijd dus altijd wel bloemen die bloeien in de tuin. En ze worden niet voor niets langbloeiers genoemd! De vaste planten bloeien over het algemeen een stuk langer dan de ‘eendagsvliegen’.

Bekende vaste planten

Een aantal bekende planten zijn het Gebroken hartje en de Steenraket. Het Gebroken hartje is mooi roze met wit en bloeit van mei t/m september. De Steenraket is meestal paar en wit van kleur en bloeit van april t/m oktober.

Een andere bekende vaste plant is salie, deze bloeit van juni t/m september. En als je in de maand oktober ook nog graag iets bloeiends in de tuin wilt hebben, ga dan voor de Zonnehoed. Deze vaste plant bloeit van augustus t/m oktober.