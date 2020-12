Pilot behandelprogramma voor ex-coronapatiënten in Arkel

ARKEL • Fysiotherapiepraktijk Arkel start met een pilot voor ex-coronapatiënten die langdurig klachten hebben overgehouden aan het virus. Met ruim 1500 andere fysiotherapeuten in het land doen zij in Arkel mee aan een speciaal coronaprogramma.

Veel mensen houden langdurig klachten over aan het coronavirus. Vermoeidheid, kortademig en een slechte conditie zijn maar een deel van deze verschijnselen. Je kunt dus nog lang klachten hebben na het virus. Met het speciale behandelprogramma starten zij de pilot.

Op maat ondersteuning

Sonia Da Silva, fysiotherapeut in de praktijk in Arkel, legt uit: “Veel weten we niet over de ziekte, omdat het nog zo nieuw is. Het verloop van het virus is erg uiteenlopend. Voor sommige patiënten verloopt het herstel erg grillig. Juist voor die groep hebben we een speciaal behandelprogramma opgezet. Veel van hen zijn op zoek naar wat ze wel en wat ze niet kunnen doen. Met het nieuwe programma kunnen we heel gericht en op maat ondersteuning bieden.”

Het behandelprogramma bestaat uit meerdere disciplines zoals ergotherapie, fysiotherapie, psychische steun en een diëtist. Dit programma is vooral gericht op ondersteuning en oefeningen. Met de pilot buigen 1500 fysiotherapeuten zich over deze klachten die ontstaan tijdens en na het virus. “Informatie-uitwisseling is daarvoor cruciaal. Door informatie met elkaar te delen, kan al die opgedane kennis direct worden toegepast bij de patiënten die we binnenkrijgen”, aldus Sonia.

Tot nu toe zijn er zo’n tiental ex-patiënten die onder behandeling zijn in Arkel. “We merken dat er een grote behoefte aan is. De onbekendheid met de ziekte en het herstel daarna maakt de groep zoekende en onzeker”, zegt Eline Godfroid, eindverantwoordelijke fysiotherapeut bij Fysiotherapiepraktijk Arkel. Voor de behandelingen is er bij de overheid een speciaal potje vrijgemaakt. Na doorverwijzing van een specialist of huisarts worden de behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.