Winkels vaker op zondag open in Molenlanden brug te ver voor CDA, SGP en CU

MOLENLANDEN • CDA, SGP en ChristenUnie voelen niets voor een ruimere winkelopstelling in Molenlanden op zondag. Dat bleek dinsdagavond bij de behandeling van de winkeltijdenverordening.

De verordeningen van Giessenlanden en Molenwaard worden met ingang van 1 januari 2021 ‘in elkaar geschoven’. Daar gaat de gemeenteraad unaniem mee akkoord. Het college mag maximaal vier keer per jaar een ontheffing geven voor openstelling van winkels op zon- of feestdagen. In Kinderdijk mogen de winkels op zondag open zijn vanuit het oogpunt van toerisme.

Niet voor niet bedacht

Vanuit Arkel (winkelcentrum Vlietskade) ligt er een verzoek om elke zondag open te mogen. Een discussie hierover wil de gemeenteraad volgend jaar voeren, nadat gesprekken met ondernemers en andere belanghebbenden zijn gevoerd. Maar de schoten voor de boeg lieten aan duidelijkheid weinig te wensen over.

“Het gaat ons veel te ver”, liet Ad van Rees weten. Ook de andere christelijke fracties zijn tegen verruiming van de zondagsopenstelling. “Een collectieve rustdag komt de samenleving ten goede”, zei Pieter van Bruggen (CU). En Corné Egas: “De rustdag is door de Schepper niet voor niets bedacht. De 24-uurs maatschappij levert niet zoveel zegeningen op.”

Maatwerk

VVD en DoeMee! willen het vooral aan de ondernemers zelf overlaten. “Zij weten heus wel waar het gewenst is en waar niet”, aldus Joke van de Graaf (DM). Bart Toonen (Progressief Molenlanden) was zich bewust van de gevoeligheid van het onderwerp. Hij pleitte voor maatwerk. “In 2021 gaan we daar graag het gesprek over aan.”