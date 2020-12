Meerderheid raad Molenlanden vindt grondbeleid te afwachtend

MOLENLANDEN • De nota grondbeleid van de gemeente Molenlanden ademt een te afwachtende houding, vindt een grote meerderheid van de gemeenteraad. CDA, DoeMee!, SGP en Progressief Molenlanden bereiden dan ook een amendement voor voor de raadsvergadering van 15 december.

Alleen Bert Snoek (VVD) had een fundamenteel afwijkende mening. “In een moeilijke markt is een actief grondbeleid veel te risicovol. Naar de prullenbak ermee!” Hij verweet de andere fracties het grondbeleid als ‘veel te defensief’ te beoordelen. “Het is inderdaad niet offensief genoeg”, kopte Jan Arie Koorevaar (CDA) deze voorzet maar wat graag in. “Met name voor jongeren en senioren verwachten we een actiever beleid.”

Koorevaar beoordeelde de nota als ‘een beetje flauwtjes’. “Hoe hoog moet de nood zijn voordat de gemeente echt actiever wordt? Wij willen meer ambitie zien.” De meeste andere fracties zaten op dezelfde lijn. “Hoe gaan we plannen op de plank krijgen?”, vroeg Bas de Groot.

En Bart Toonen (Progressief Molenlanden): “Daar waar nodig moeten we als gemeente zelf in actie komen en wat meer lef tonen. De situatie vraagt om proactief beleid, uiteraard met een zorgvuldige risico-afweging.”

Gepaste houding

“Een redelijk afwachtende opstelling is een gepaste houding”, counterde verantwoordelijk wethouder Arco Bikker. “We laten eerst de markt z’n werk doen, maar gaan heus niet achterover zitten leunen.” Volgens Bikker wringt de schoen vooral in de kleinere kernen. “Als er daar geen invulling komt, willen wij er een rol in spelen.”

‘Te aarzelend’, beoordeelde een raadsmeerderheid in tweede termijn. Reden om werk te maken van een amendement.