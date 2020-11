Coronaproof wandeling in Lexmond

lexmond • Zederik in beweging gaat op maandag 14 december, geheel corona-proof, weer samen met belangstellenden aan de wandel in Lexmond.

Er wordt in groepjes van drie deelnemers en één begeleider gelopen. Wie samen wil lopen met bekenden; kan dit doorgeven.

De start is iedere 10 minuten vanaf 09:45 uur. De starttijd krijgt men te horen nadat men zich heeft aangemeld. Entree is gratis.

Startpunt is de Driemolenweg ter hoogte van nummer 5 in Lexmond. Er zijn daar maar een beperkt aantal parkeerplekken.

Afstand is ongeveer 5 kilometer over onverharde wegen. Zorg voor stevige schoenen die nat en vies mogen worden. Aanmelden kan tot en met 10 december via info@zederikinbeweging.nl of 06-22810286.