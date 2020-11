Petitie ‘Behoud de Pinkeveersebrug’ 1000x ondertekend

GIESSENBURG • “Mijlpaal bereikt: 1000 handtekeningen”. Dat laten Esther Renes, Anneke Bode en het Bestuur van de Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen weten op de site van de petitie Behoud de Pinkeveersebrug. Op dinsdagavond 24 november bood Esther deze petitie aan, tijdens de openbare raadsvergadering van Molenlanden. Op dat moment stond de teller op 942 handtekeningen.

Twee dagen later werd de 1000e handtekening ontvangen en daar zijn de indieners blij mee. Een volgend ijkpunt is de petitie met bijbehorende handtekeningen overhandigen aan Waterschap Rivierenland, de eigenaar van de monumentale Pinkeveersebrug. Dat moment zal komende week zijn.

De gemeente startte inmiddels een handhavingsprocedure richting het waterschap. Het schap heeft in principe twee weken de tijd om hiertegen een zienswijze in te dienen.

Ondertussen zijn de initiatiefnemers van de petitie uitgenodigd voor een gesprek met wethouder Johan Quik en het Waterschap.

Een eerste gesprek over de Pinkeveersebrug vond eind augustus plaats en werd door het bestuur gezien als een eerste en verkennende bijeenkomst. In dat gesprek gaf de vereniging aan waar ze voor staat, namelijk onder meer dat de normale (lees: huidige) breedte van de brug behouden dient te blijven en dat een houten brug (replica huidige brug) de voorkeur heeft.

Zonder bindende afspraken zijn gemeente, waterschap en vereniging daarna uit elkaar gegaan, met – in de beleving van de vereniging – de intentie om later nader vervolgoverleg te hebben en tot definitieve afspraken te komen.

Voordat het zover kwam werd de vereniging echter geconfronteerd met een nieuwe, door het waterschap ingediende omgevingsvergunningaanvraag.

Deze gang van zaken was voor de Geschiedkundige Vereniging aanleiding genoeg om aan te sluiten bij de petitie die door Esther Renes en Anneke Bode in gang was gezet.

De indieners hopen dat een tweede gesprek voor hen zinvoller zal zijn dan het eerste. Ze wachten af hoe het waterschap omgaat met, de door de gemeente aangezegde verplichting om de huidige Pinkeveersebrug alsnog deugdelijk te (gaan) onderhouden.