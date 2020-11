CPO Schoolplein start de bouw van 10 nieuwbouwwoningen in Noordeloos

NOORDELOOS • Namens kopersvereniging CPO Schoolplein is bouwbedrijf ABB op Maat donderdag 26 november gestart met de heiwerkzaamheden voor de tien nieuwbouwwoningen die in Noordeloos op de plaats van het voormalig schoolgebouw van de School met de Bijbel zullen verrijzen.

De kopersvereniging CPO Schoolplein, waarin toekomstige bewoners onder Collectief Particulier Opdrachtgeversschap in eigen beheer de ontwikkeling en realisatie van hun woningen organiseren, is in 2017 opgericht. Na een voorbereidingstijd van ruim drie jaar was dan nu het tastbare moment van start bouw daar.

In het project zullen drie levensloopbestendige woningen, drie starterswoningen en vier tweekapwoningen worden gebouwd. De woningen worden gesitueerd rondom een hofje wat het een ruimtelijk ingericht geheel maakt.

ABB op Maat uit Sliedrecht zal de woningen gaan bouwen. Dit doen zij in bouwteamverband met GUBU Architecten bna uit Rotterdam die de woningen tekenden, volledig naar wens van de bewoners. Procesondersteuning krijgt de vereniging van Wijontwikkelensamen uit Beek en Donk. In nauwe samenwerking met eerst de gemeente Giessenlanden en later de gemeente Molenlanden is het project tot stand gekomen.

De woningen zullen naar verwachting worden opgeleverd in het derde kwartaal van 2021.