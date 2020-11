Hans Korevaar uit Groot-Ammers kweekt reuzenpaprika

GROOT-AMMERS • Ervaren tuinier Hans Korevaar uit Groot-Ammers keek zijn ogen uit toen hij een enorme paprika ontdekte in zijn moestuintje.

“Zo’n giga paprika heb ik nog nooit meegemaakt”, vertelt Hans. De paprika is bijna 18 centimeter lang, heeft een diameter van 10 centimeter en woog maar liefst 400 gram. Woog, want de familie Korevaar heeft het gevaarte inmiddels verorberd.

Hans weet niet precies waardoor het komt dat deze paprika zo spectaculair groot is geworden. “Ik krijg altijd planten van een tuinvriend. Hij is vaak aan het experimenteren. Vaak haalt hij zaden uit gekochte paprika’s. Misschien heeft hij een ander soort geplant, maar dat weten we niet zeker. Maar goede mest en verzorging is wel essentieel en lekker warm in de kas.”