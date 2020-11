Weekendafsluiting A15 bij de Noordtunnel

ALBLASSERDAM • Van vrijdag 4 december 22.00 uur tot maandag 7 december 05.30 uur wordt er nieuw asfalt gelegd op de snelweg A15 tussen de Noordtunnel en afrit 22 Alblasserdam richting Gorinchem.

Tijdens de werkzaamheden aan de snelweg A15 is de gehele rijbaan vanaf knooppunt Ridderkerk-Zuid tot afrit 22 Alblasserdam afgesloten. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd van 10 tot 30 minuten.

Tijdens de werkzaamheden zijn richting Gorinchem afgesloten:

• de gehele rijbaan vanaf knooppunt Ridderkerk-Zuid tot afrit 22 Alblasserdam;

• toe- en afrit 21 Hendrik-Ido-Ambacht (vrijdag 4 december 2020 vanaf 20:00 uur);

• de Noordtunnel (vrijdag 4 december 2020 vanaf 20:00 uur).

Omleidingen en adviesroutes

Verkeer richting Gorinchem en Nijmegen wordt omgeleid via de snelweg A16 en de autoweg N3. Verkeer richting Alblasserdam en Papendrecht wordt omgeleid via de A16 en N3. Verkeer richting Hendrik-Ido-Ambacht kan gebruikmaken van afrit 23 van de A16.

Vervoer gevaarlijke stoffen

De gevaarlijkestoffenroute via de Brug over de Noord (N915) is niet bereikbaar. Vervoer van gevaarlijke stoffen wordt daarom omgeleid via de A16, snelweg A20, snelweg A12 richting Utrecht en de snelweg A27.