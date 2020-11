Zij-instromers na versnelde opleiding van start in de ouderenzorg

REGIO • In de afgelopen week zin 28 zij-instromers gestart in de ouderenzorg in de regio Waardenland.

Om een antwoord te vinden op de groeiende schaarste aan medewerkers en toenemende vraag naar ouderenzorg, sloegen acht zorgorganisaties in de ouderenzorg in de regio Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden de handen ineen.

Versnelde opleiding

In een versnelde opleiding van 18 maanden worden 28 leerlingen in acht organisaties klaargestoomd voor het vak van verzorgende. Ze hebben 1 dag per week les en zijn daarnaast minimaal 20 uur per week werkzaam in de praktijk. Het gaat om de volgende organisaties: Rivas Zorggroep, Het Spectrum, De Merwelanden, De Lange Wei, Het Parkhuis, Swinhove Groep, Huis ter Leede en Present.

Stephanie Nesselaar: “Ik kan met trots zeggen dat ik mijn hart ga volgen. Vandaag ben ik gestart als leerling verzorgende bij Woon- en zorgcentrum De Merwelanden. Het voelt nog steeds een beetje onwerkelijk maar ik heb veel zin in deze stap.”

Vast contract

Na het afronden van de erkende NCOI-opleiding krijgen de zij-instromers een vast contract. Vandaag en morgen worden de leerlingen tijdens de kick-off welkom geheten door Jurjen Sponselee, bestuurder van Het Spectrum en Lydia van Baak, directeur-bestuurder van Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid.

Sponselee: “De ouderenzorg staat enorm onder druk, zeker nu. Dat we in deze tijd dit traject als zorgorganisaties samen kunnen starten is een geweldige prestatie. We zien dat we daarmee ook mensen helpen die door Corona niet aan het werk komen. Het mes snijdt aan twee kanten.”

De opleiding gaat ondanks corona gewoon door. Als het nodig is wordt er digitaal lesgegeven. In totaal reageerden bijna 80 mensen op de vacature. Naast de leerlingen die het verkorte traject volgen, starten er ook twee kandidaten in een reguliere BBL-opleiding.

Slim en effectief

Van Baak: “De beroepsbevolking krimpt terwijl het aantal 85-plussers in de regio de komende twintig jaar met 100 procent stijgt. Zorgorganisaties hebben meer personeel nodig dat lastiger te vinden is. Door regionaal samen te werken kunnen we dit vraagstuk slimmer en effectiever aanpakken.” De regio heeft de ambitie om - bij succes - dit traject uit te breiden en in 2021 een nieuwe groep zij-instromers te laten starten.