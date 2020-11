Keurmerk vergroot leesplezier bij jonge kinderen van Wasko

REGIO • Op woensdag 25 november werd het keurmerk Boekstart in de vorm van een raamsticker aan Wasko Kinderopvang uitgereikt door Ellen van Eijmeren, Bibliotheekconsulent bij Bibliotheek AanZet.

Wasko Kinderopvang laat kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar zichtbaar meer plezier beleven aan voorgelezen worden, zelf prentenboekjes lezen en rijmpjes horen. Verschillende pedagogisch medewerkers hebben de praktische training gevolgd op het gebied van (interactief) voorlezen en het opstellen van een voorleesplan. Het keurmerk vormde de bekroning op deze training.

De uitreiking vond woensdag 25 november plaats bij Wasko’s peuterspeellocaties De Wilgen en Henri Dunant in Sliedrecht. Op dinsdag 1 december wordt het keurmerk uitgereikt op de locatie Roald Dahl.

“Kinderen komen maar wat graag boekjes brengen bij onze pedagogisch medewerkers”, vertelt Marit Koppelaar, locatiemanager Wasko Kinderopvang. “Om te laten zien, of zelf plaatjes te kijken, maar vooral ook om voorgelezen te worden.”

Aandacht voor taalontwikkeling is altijd al belangrijk bij Wasko. Mede dankzij de samenwerking met de Bibliotheek Aanzet zien de voorleescoördinatoren nog meer mogelijkheden. “Onze voorleescoördinatoren stimuleren collega’s om meer voor te lezen. Het voorlezen gebeurt bewuster en op alle dagopvang- en peuterspeelgroepen in Sliedrecht is het een vast onderdeel van ons programma. De voorleescoördinatoren zijn door Ellen prima begeleid om een aantrekkelijke leesplek te crëeren en kregen tips met betrekking tot geschikte boekjes en andere materialen. Zo staan de boekjes inmiddels op ooghoogte.”