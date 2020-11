Klassiek concert in Het Carillon: ‘With Love From Russia’

NIEUW-LEKKERLAND • Op zaterdag 12 december vanaf 20.00 uur geven Beitske Verheij op cello en Bernd Brackman piano in Het Carillon te Nieuw-Lekkerland een spectaculair concert met Sovjetmuziek.

Eerst klinkt de Suite in oude stijl van Alfred Schnittke, een werk dat in Bachs tijd geschreven lijkt te zijn, totdat... Dan volgt de imposante virtuoze cellosonate Dmitri Kabalevski. Na de pauze klinkt Spiegel im Spiegel van Arvo Pärt, een verstild en in feite wiskundig werk: de harmonie der sferen. Het duo sluit af met de grootse cellosonate van Dmitri Sjostakovitsj, waarin zoekende melodieën worden afgewisseld met als aanstekelijke volkswijsjes vermomde tragiek.

Toegangsprijzen: volwassenen: €20, in voorverkoop €17,50, kinderen tot 18 jaar: €15, in voorverkoop €12,50. Meer info op: www.beitske-verheij.nl.