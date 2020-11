• Sinterklaas op bezoek bij The Christmas Station in Arkel. (Foto: Etienne Hessels)

• Sinterklaas op bezoek bij The Christmas Station in Arkel. (Foto: Etienne Hessels)

ARKEL • Totaal onverwacht voor de aanwezige harde werkers aan The Christmas Station in Arkel stapte niemand anders dan Sinterklaas uit de trein.

Niet bepaald het bezoek wat je verwacht als je voor de Kerstman werkt. Gelukkig kon Sinterklaas dit snel uitleggen. Wat blijkt, Sinterklaas en de Kerstman kennen elkaar heel goed. Nog sterker, ze zijn zelfs neven van elkaar en bovendien heel goede vrienden.

Sinterklaas wist te melden dat zijn neef en goede vriend nog heel hard aan het werk was op de Noordpool met alle voorbereidingen voor Kerstmis 2020.

Na het succes van zijn nieuwe uitvalsbasis in 2021, het Arkel Christmas Station, was hij echter héél benieuwd hoe het werk daar vorderde. Omdat Sinterklaas toch al in het land is, bood hij aan om even een kijkje te gaan nemen voor zijn vriend.

Op de vraag of hij daar wel tijd voor heeft in deze drukke tijd, vertelde Sinterklaas dat hij voor zijn goede vriend graag wat tijd maakt én dat hij en de Kerstman het werk nu wat verdelen waardoor ze het beiden iets rustiger hebben.

De afspraak is nu dat Sinterklaas zorgt voor alle jonge kinderen en de Kerstman zorgt voor de cadeautjes voor de volwassenen en de iets oudere kinderen. En als Sinterklaas nu per ongeluk en heel lief kind vergeet, of als die niet thuis is of Sint toch nog wat te weinig cadeautjes heeft, dan zorgt de Kerstman ervoor dat dat allemaal met Kerstmis weer goed gemaakt wordt. Kortom, Sinterklaas en de Kerstman zijn de beste vrienden en helpen elkaar waar mogelijk.

Op de vraag wat hij vindt van Arkel: The Christmas Station, antwoordde Sinterklaas dat hij echt onder de indruk is en zijn neef en vriend direct na het gesprek ging laten weten dat de Kerstman volgens hem zich nergens zorgen over hoeft te maken. Arkel: The Christmas Station én Arkel: The Christmas Village zijn er zeker klaar voor dit jaar.