375 miljoen euro extra voor verbreding A15 tussen Gorinchem en Drechtsteden

• Tussen Alblasserdam en Papendrecht is de A15 al drie rijstroken breed.

REGIO • De provincie Zuid-Holland heeft besloten om 375 miljoen euro extra uit te trekken voor de verbreding van de A15 tussen Gorinchem en de Drechtsteden. In beide richtingen wordt de snelweg verbreed van twee naar drie rijstroken.

De voorbereidende werkzaamheden voor de verbreding van de snelweg zijn al volop aan de slag. Waarschijnlijk zal het traject tussen Papendrecht en Sliedrecht als eerste aangepakt worden.

Wethouder Joost van der Geest van de gemeente Gorinchem reageert verheugd op het bericht dat er extra geld uitgetrokken wordt om de verbreding van de A15 alle prioriteit te geven. Hij plaatste een bericht op Twitter: “Blij hiermee! Zo kan het voorkeursscenario van ons als gemeenten langs de A15 (2x3 rijstroken) gerealiseerd worden. Goed voor onze inwoners en bedrijven!”

Doorstroming en veiligheid

De verbreding van de A15 tussen Gorinchem en Alblasserdam wordt gedaan om de doorstroming en veiligheid op de snelweg te verbeteren. Richting Gorinchem komt tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost een extra rijstrook met vluchtstrook en richting Rotterdam tussen Sliedrecht-West en Papendrecht. “Hiervoor benutten we de ruimte in de middenberm en de buitenbermen tussen de weg en de geluidschermen. De geluidsschermen blijven op dezelfde plek staan en blijven even hoog”, meldde Rijkswaterstaat enkele maanden terug al. Eind volgend jaar moet het werk gereed zijn.

Ter voorbereiding op de aanleg van de extra rijstroken worden er proefsleuven gegraven om de exacte ligging van kabels en leidingen vast te stellen. Ook onderzoekt de aannemer de kwaliteit en stabiliteit van de ondergrond en inspecteert hij de vangrails.

Als volgend jaar de daadwerkelijke verbreding van de A15 start, sluiten Rijkswaterstaat per rijrichting de weg twee weekenden lang gedeeltelijk af. Deze weekendafsluitingen vinden naar verwachting plaats in de zomervakantie van 2021.

Rijkswaterstaat past de komende jaren in en rond de Drechtsteden het huidige wegennet aan om files te verminderen en de bereikbaarheid te verbeteren.