In nieuwe enquête TipVijfheerenlanden gaat het over december en corona

VIJFHEERENLANDEN • Er is weer een nieuwe enquête uitgegaan voor het burgerpanel TipVijfheerenlanden, een initiatief van Toponderzoek en nieuwsblad Het Kontakt.



In de enquête draait het dit keer vooral rondom corona en de maatregelen die van december 2020 een andere maand maken dan voorgaande decembermaanden. Zo gaat de enquête in op de mondkapjesplicht die vanaf 1 december van kracht wordt. Ook het thuiswerken wordt kort aangestipt.

Daarnaast is er ruimte voor het beantwoorden van vragen over de feestdagen, die dit jaar zeer waarschijnlijk anders ingevuld gaan worden. En ook de jaarwisseling en het vuurwerkverbod komt in de enquête aan bod.

Geef je mening

Kontakt Mediapartners heeft een burgerpanel: TipVijfheerenlanden. Iedereen vanaf 16 jaar kan via dit panel zijn of haar mening geven over actuele thema’s in de gemeente. Het Kontakt is hiervoor een samenwerking aangegaan met onderzoeksbureau Toponderzoek. Aanmelden is mogelijk op: www.TipVijfheerenlanden.nl.

Toponderzoek

Toponderzoek heeft in 70 gemeenten in Nederland burgerpanels ingesteld. De praktijk heeft al uitgewezen dat sommige onderzoeksresultaten worden meegewogen in de politieke besluitvorming. Dat betekent dat panelleden mede hun stempel kunnen drukken op besluitvorming. En juist dat maakt deelname aan het burgerpanel interessant en leuk.

De panelleden kunnen ook zelf onderwerpen aandragen waarover zij geraadpleegd willen worden

