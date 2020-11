Drie sfeervolle kerstconcerten in Nieuwpoort

• Jan Rozendaal op orgel en Rebecca Rozendaal op viool verzorgen op zaterdag 19 december drie Kerstconcerten in de Hervormde kerk van Nieuwpoort. (Foto: Aangeleverd)

NIEUWPOORT • Jan Rozendaal op orgel en Rebecca Rozendaal op viool verzorgen op zaterdag 19 december drie Kerstconcerten in de Hervormde kerk van Nieuwpoort.

Gezien het geringe aantal bezoekers wat per concert aanwezig mag zijn, zullen Jan en Rebecca driemaal hetzelfde programma spelen, zodat zoveel mogelijk mensen ervan kunnen genieten.

De aanvangstijden van de concerten zijn om 14.00, 16.30 en 20.00 uur. Reserveren voor deze concerten is noodzakelijk. Dit kan via info@janrozendaal.nl. De toegangsprijs bedraagt 10 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen tot en met twaalf jaar. Er mogen maximaal 30 bezoekers per concert naar binnen.