Fien en Teun zetten handtekening voor avonturententen van Yala

OTTOLAND • Fien en Teun hebben donderdag 26 november in de showroom van Yala een contract voor 32 avonturententen ondertekend voor Vakantiepark Molenwaard in Ottoland.

Terwijl de allereerste polderlodges hun plaats krijgen op Vakantiepark Molenwaard, is donderdag weer een volgende, belangrijke stap gezet in het diverse, unieke accommodatie-aanbod van het park. Deze ochtend zetten de populaire kinderkarakters Fien en Teun hun handtekening onder het contract voor 32 Avonturententen, geleverd door Yala luxury canvas lodges. Bij de ondertekening waren ook Ivo van der Vlis, algemeen directeur van Yala en Michael van Hoorne, eigenaar van Vakantiepark Molenwaard, aanwezig.

Heerlijk kampeergevoel

“Met deze fantastische luxury canvas lodges van Yala creëren we op ons vakantiepark dat heerlijke vrije kampeergevoel, mét extra comfort. Door het tentdoek heen hoor je direct de prachtige geluiden uit de polder. Deze bijzondere, avontuurlijke accommodatie past precies in de complete beleving die we willen uitdragen, en het super enthousiaste team van Yala staat ons daar ook met hun aanbod en advies in bij!”, aldus Michael van Hoorne.

Salesmanager van Yala, Peter ter Burg, licht toe: “Michael benaderde Yala voor advies over het inzetten van glamping bij de ontwikkeling van Vakantiepark Molenwaard. Samen zijn we tot een goede mix gekomen van twee van onze luxury lodges die perfect aansluiten bij het huidige accommodatieaanbod van het park.”

Avonturententen

Geheel passend in het thema van Vakantiepark Molenwaard kreeg de luxury canvas lodge van Yala de naam ‘Avonturentent’. In totaal beschikt het park over twintig vierpersoons tenten en twaalf zespersoons tenten. Extra leuk: in de zespersoons versie wordt een bedstee geplaatst voor de kinderen. Tijdens hun verblijf in de Avonturentent ervaren de gasten straks de complete luxe van een huisje, gecombineerd met het plezier van kamperen.

Accommodatie boeken

Op Vakantiepark Molenwaard kunnen gasten vanaf 28 mei 2021 verblijven in één van de vijf unieke accommodatietypes: Polderlodges, Biesboschchalets, Fien & Teun Boerderijtjes, Vissershutten en Avonturententen. Reserveren voor het aankomende seizoen kan nu al via de website van het park: www.vakantieparkmolenwaard.nl.