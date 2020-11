REGIO • “Het is onzinnig om carbidschieten te zien als alternatief voor vuurwerk”. Dat zei Wouter Kolff donderdagmiddag tijdens een persconferentie van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Carbidschieten is sowieso iets voor overdag, zeker niet voor de donkere uren van de jaarwisseling, wees Kolff op een gevaarlijk aspect.

Binnen de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid mogen de gemeenten het carbidschieten zelf reguleren. In veel gemeenten is het verboden, in onder meer Alblasserdam en Molenlanden zal het onder voorwaarden wel worden toegestaan.

Vuurwerkoverlast

In ZHZ is momenteel sprake van een toenemend aantal meldingen van vuurwerkoverlast. Kolff: “Maar afgezet tegen andere delen van Nederland is het bij ons nog wel te overzien.”