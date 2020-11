Kolff: ‘Gedeeltelijke lockdown gaat nog wel even duren’

REGIO • “Zolang het vaccin er niet is, zitten we vast aan de maatregelen. De gedeeltelijke lockdown gaat naar verwachting dan ook nog wel even duren”, zei voorzitter Wouter Kolff donderdagmiddag tijdens de coronapersconferentie van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Weliswaar dalen de cijfers, maar het gaat niet snel genoeg. Binnen ZHZ is het risiconiveau nog altijd ‘zeer ernstig’. Kolff meldde over de ontwikkeling in de regio niet ontevreden te zijn. “Maar een derde golf kunnen we ons niet permitteren. Een versteviging van de maatregelen is niet nodig, vasthouden aan het huidige pakket wel.”

Geen groots optimisme

Ook Paul van Hattem, manager Publiek Gezondheid van de GGD ZHZ, stelde geen versoepeling in het vooruitzicht. “We zien een daling, maar die is iets minder scherp dan in de weken ervoor. Er is geen aanleiding tot groots optimisme, hoewel we op de goede weg zijn. Het is nu een kwestie van volhouden met elkaar. Het doel nadert, maar we hebben nog een stevige weg te gaan.”